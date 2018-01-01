Целостность и логичность планировки, очевидная функциональность и доступность предметов интерьера - вот основные характеристики стиля контемпорари, которые легли в основу дизайн-проекта этой квартиры. Интерьер выполнен в светлой цветовой гамме. Здесь тон задают различные оттенки лилового и серого цветов. В комнате для зонирования использованы деревянные рейки. Они визуально отделяют гостиную от импровизированной детской и в то же время являются своеобразным декоративным элементом. Удачная планировка кухни позволила установить там не только полноценный мебельный гарнитур, но и небольшой диванчик.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.