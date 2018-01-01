Эко-дизайн в интерьере направлен на создание уютной и естественной атмосферы, которая поможет расслабиться и отохнуть после трудового дня.

Интерьер этой трехкомнатной квартиры выполнен в эко-стиле. Обилие натуральных материалов, модное вертикальное озеленение и природная цветовая гамма создают в нем ощущение свежести и простора.