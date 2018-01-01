Сегодня эко-стиль является одной из главных тенденций в оформлении интерьера. Его дизайн направлен на создание уютной и естественной атмосферы в доме, которая поможет расслабиться, отдохнуть и восстановиться после трудового дня.

Интерьер этой трехкомнатной квартиры выполнен в эко-стиле. Обилие натуральных материалов, природная цветовая гамма, большое количество растений создают в нем ощущение свежести и гармонии.