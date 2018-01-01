В последнее время большой популярностью в сфере оформления интерьеров пользуется стиль лофт. И это вполне объяснимо, так как именно эта стилистика является синонимом универсальности, функциональности и комфорта. Дизайн-проект этой квартиры – яркий пример индустриального стиля. Планировка, фактура, отделочные материалы идеально соответствуют духу лофта, а все мелкие детали гармонично вписаны в общую стилистику.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.