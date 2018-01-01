Интерьер в стиле лофт − идеальное решение для тех, кто хочет разумно использовать площадь своего жилища. Данное дизайнерское направление обладает множеством достоинств, позволяет оформлять комнаты рационально, современно и уютно. Лофт идеально подходит для обустройства квартир любой площади. В данном интерьере кирпичная кладка, современные трековые светильники, а также грубые деревянные поверхности привносят в помещение дух урбанизма, столь характерный для лофтовой стилистики. В интерьере использованы контрастные цвета, так основной белый идеально сочетается с темным графитовым и черным цветами. Изюминка интерьера - мансардная крыша с окнами. Они пропускают много света и визуально увеличивают площадь помещения.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.