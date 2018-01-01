Этнический стиль, как вариант оформления интерьера, на сегодняшний день весьма актуален. Ему отдают предпочтение не только путешественники и ценители культур других стран, но и простые обыватели, которые любят его за теплоту и уют. Это направление позволяет оформить интерьер оригинально, стильно и колоритно.

Каждое помещение в этой трехкомнатной квартире имеет свой характер. Черты, присущие южным странам здесь тесно переплелись с северными традициями, образовав в конечном счете гармоничный ансамбль.