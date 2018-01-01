Стиль минимализм в интерьере – это дизайн, для которого характерны сдержанность и строгость в оформлении. Современный минимализм подразумевает много свободного пространства, света и минимум декора. Интерьер в стиле минимализм всегда лаконичен, прост, но при этом не лишен изысканности.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.