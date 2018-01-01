Дизайн-проект этой квартиры выполнен в лучших традициях скандинавского стиля. Пространство решено в светлой цветовой гамме, с использованием характерных для скандинавского направления серого, голубого и белого цветов. Интерьер достаточно лаконичен и функционален. Натуральные материалы в отделке и декоре создают в квартире неповторимую атмосферу тепла и уюта.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.