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дизайн-проект17 990 ₽
за квартиру-студию
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В образец дизайн-проекта входит:
Визуализации:
  • Кухня-гостинная
  • Санузел
  • Ванная
  • Спальня
  • Кухня
  • Прихожая
Ведомости:
  • Отделочных материалов
  • Мебели и дверей
  • Сантехники
  • Светильников
Рабочая документация:
  • План демонтажа/монтажа
  • План расстановки мебели
  • План пола, потолков, отделки и развертки стен
  • План освещения, розеток и выключателей
  • План сантехники
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Фото № 1: Дизайн-проект трехкомнатной квартиры 72.0 м² Скандинавский стиль для жк московский
Фото № 2: Дизайн-проект трехкомнатной квартиры 72.0 м² Скандинавский стиль для жк московский
Фото № 3: Дизайн-проект трехкомнатной квартиры 72.0 м² Скандинавский стиль для жк московский
Фото № 4: Дизайн-проект трехкомнатной квартиры 72.0 м² Скандинавский стиль для жк московский
Фото № 5: Дизайн-проект трехкомнатной квартиры 72.0 м² Скандинавский стиль для жк московский
Фото № 6: Дизайн-проект трехкомнатной квартиры 72.0 м² Скандинавский стиль для жк московский

Дизайн-проект трехкомнатной квартиры 72.0 м²
Скандинавский стиль
для жк "московский"

Стоимость разработки составила 64 990 р.
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Дизайнер проекта

Разрабатывая проект этой квартиры, дизайнеры руководствовались основными правилами скандинавского стиля. Интерьер нужно было сделать максимально просторным, уютным и функциональным. В качестве основных тонов отделки выбрали светлые цвета, разбавив их яркими стильными акцентами. Для всех помещений подобрали удобную мебель лаконичных форм. Помещение спальни очень гармонично. Благодаря дизайнерским решениям здесь царит атмосфера покоя и умиротворения. Функциональный кухонный гарнитур идеально вписан в пространство и полностью соответствует выбранной стилистике.

Планировка
Заказать индивидуальный проект в любом стиледля трехкомнатной квартиры64 990 ₽Заказать проект
Включено в проект
Обмерный план
План монтажа
План расстановки мебели
План пола
План расстановки сантехнического оборудования
План электрики
Развертки помещений
Сводные ведомости отделочных материалов, мебели и др.
3Д визуализации
Смета на ремонт и материалы

Фото
дизайн проекта

Фото № 1: Дизайн-проект трехкомнатной квартиры 72.0 м² Скандинавский стиль для жк московскийФото № 2: Дизайн-проект трехкомнатной квартиры 72.0 м² Скандинавский стиль для жк московскийФото № 3: Дизайн-проект трехкомнатной квартиры 72.0 м² Скандинавский стиль для жк московскийФото № 4: Дизайн-проект трехкомнатной квартиры 72.0 м² Скандинавский стиль для жк московскийФото № 5: Дизайн-проект трехкомнатной квартиры 72.0 м² Скандинавский стиль для жк московскийФото № 6: Дизайн-проект трехкомнатной квартиры 72.0 м² Скандинавский стиль для жк московский
Мы ломаем шаблон, что дизайн-проект квартиры - это дорого и увеличит стоимость ремонта!

Дизайн-проект необходим так как:

Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.

Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.

Нужен ремонт?
Стоимость услуг по ремонту трехкомнатной квартиры 77 кв.м.
1 066 689 ₽
Посмотрите дизайн-проект, подробную смету на работы и материалы
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Авторский
дизайн-проект
17 990 ₽
за квартиру-студию
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