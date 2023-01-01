Разрабатывая проект этой квартиры, дизайнеры руководствовались основными правилами скандинавского стиля. Интерьер нужно было сделать максимально просторным, уютным и функциональным. В качестве основных тонов отделки выбрали светлые цвета, разбавив их яркими стильными акцентами. Для всех помещений подобрали удобную мебель лаконичных форм. Помещение спальни очень гармонично. Благодаря дизайнерским решениям здесь царит атмосфера покоя и умиротворения. Функциональный кухонный гарнитур идеально вписан в пространство и полностью соответствует выбранной стилистике.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.