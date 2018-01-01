Проект этой трехкомнатной квартиры выполнен в скандинавском стиле. Современный дизайн создает в помещении уютную атмосферу и располагает к отдыху. В интерьере преобладают характерные для сканди-стилистики цвета: серый, синий, голубой, белый. Во главу угла дизайнер поставила функционализм и удобство. Грамотное зонирование и использование различных дизайнерских приемов придали пространству структурированный вид и сделали его максимально комфортным. Лаконичная мебель идеально вписана в пространство и соответствует скандинавской эстетике.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.