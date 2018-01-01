Авторский
дизайн-проект14 990 ₽
за квартиру-студию
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Rerooms.ru, 36 стр (15 мб)
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В образец дизайн-проекта входит:
Визуализации:
  • Кухня-гостинная
  • Санузел
  • Ванная
  • Спальня
  • Кухня
  • Прихожая
Ведомости:
  • Отделочных материалов
  • Мебели и дверей
  • Сантехники
  • Светильников
Рабочая документация:
  • План демонтажа/монтажа
  • План расстановки мебели
  • План пола, потолков, отделки и развертки стен
  • План освещения, розеток и выключателей
  • План сантехники
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Фото №1: Дизайн-проект трёхкомнатной квартиры 89.4м2 Стиль Фьюжн для жк московский
Фото №2: Дизайн-проект трёхкомнатной квартиры 89.4м2 Стиль Фьюжн для жк московский
Фото №3: Дизайн-проект трёхкомнатной квартиры 89.4м2 Стиль Фьюжн для жк московский
Фото №4: Дизайн-проект трёхкомнатной квартиры 89.4м2 Стиль Фьюжн для жк московский
Фото №5: Дизайн-проект трёхкомнатной квартиры 89.4м2 Стиль Фьюжн для жк московский
Фото №6: Дизайн-проект трёхкомнатной квартиры 89.4м2 Стиль Фьюжн для жк московский

Дизайн-проект трёхкомнатной квартиры 89.4м²
Стиль Фьюжн
для жк московский

Стоимость разработки составила 49 990 р.
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Стиль фьюжн – смелый, интересный, яркий. Он придется по вкусу тем, кто не боится экспериментировать и идет в ногу современем. Данная стилистика способна подчеркнуть неординарный вкус человека и его индивидуальный характер. Дизайн-проект этой квартиры идеально соответствует стилю фьюжн. Все элементы декора обладают своей индивидуальностью, формируя при этом вполне гармоничную картину. Цветовая гамма, построенная на контрастах, минималистичная, но при этом фнкциональная мебель, комбинация предметов интерьера - здесь все работает на целостность пространства.

Планировка
Заказать индивидуальный проект в любом стиледля трёхкомнатной квартиры49 990 ₽Заказать проект
Включено в проект
Обмерный план
План монтажа
План расстановки мебели
План пола
План расстановки сантехнического оборудования
План электрики
Развертки помещений
Сводные ведомости отделочных материалов, мебели и др.
3Д визуализации
Смета на ремонт и материалы
Фото
проекта
Смотреть
3D тур
Фото №1: Дизайн-проект трёхкомнатной квартиры 89.4м2 Стиль Фьюжн для жк московскийФото №2: Дизайн-проект трёхкомнатной квартиры 89.4м2 Стиль Фьюжн для жк московскийФото №3: Дизайн-проект трёхкомнатной квартиры 89.4м2 Стиль Фьюжн для жк московскийФото №4: Дизайн-проект трёхкомнатной квартиры 89.4м2 Стиль Фьюжн для жк московскийФото №5: Дизайн-проект трёхкомнатной квартиры 89.4м2 Стиль Фьюжн для жк московскийФото №6: Дизайн-проект трёхкомнатной квартиры 89.4м2 Стиль Фьюжн для жк московский
Мы ломаем шаблон, что дизайн-проект квартиры - это дорого и увеличит стоимость ремонта!

Дизайн-проект необходим так как:

Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.

Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.

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