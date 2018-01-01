Стиль фьюжн – смелый, интересный, яркий. Он придется по вкусу тем, кто не боится экспериментировать и идет в ногу современем. Данная стилистика способна подчеркнуть неординарный вкус человека и его индивидуальный характер. Дизайн-проект этой квартиры идеально соответствует стилю фьюжн. Все элементы декора обладают своей индивидуальностью, формируя при этом вполне гармоничную картину. Цветовая гамма, построенная на контрастах, минималистичная, но при этом фнкциональная мебель, комбинация предметов интерьера - здесь все работает на целостность пространства.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.