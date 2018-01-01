Философия стиля фьюжн строится на абсолютном отказе от жёстких правил и канонов, что позволяет каждый раз создавать трендовые и при этом абсолютно не похожие друг на друга интерьеры. Пожалуй, самое главное требование стиля фьюжн - чувство стиля. Данное направление способно подчеркнуть неординарный вкус человека и его индивидуальный характер. Главная особенность дизайна в стиле фьюжн заключается в том, что он находится в постоянном развитии и совершенствовании. Хозяева интерьера могут год от года привносить в него новые элементы, позволяя этому направлению эволюционировать.
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