Проект этой двухкомнатной квартиры получился очень стильным и органичным. Дизайнеры решили объединить в одном помещении гостиную и спальню, в результате чего получилось достаточно функциональное пространство. Насыщенные оттенки серого в ансамбле с белым и синим цветом придают интерьеру особую выразительность. Детская комната отличается удобством и красотой. Сочетание различных фактур и материалов в кухне делают это помещение необычайно интересным и эстетически привлекательным.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.