Интерьер в стиле модернизма объединяет утончённость и современную динамику. Смелые дизайнерские приёмы, богатство фактур и материалов, изысканная цветовая гамма и функциональная мебель создают цельный, гармоничный облик квартиры, в котором каждая деталь поддерживает общую концепцию.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.