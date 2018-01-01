Модный и современный стиль контемпорари идеально подойдет как для больших пространств, так и для малогабаритных помещений. Интерьер этой однокомнатной квартиры выполнен в светлой цветовой гамме, что помогает визуально расширить его границы. Комната разделена на две функциональные зоны. Благодаря минималистичному декору помещение не выглядит перегруженным. Каждый предмет находится на своем месте и соответствует общей стилистической концепции.
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