Лаконичные формы, функциональность, гармоничное сочетание цветов, разнообразие фактур, ощущение простора и обилие естественного света — ключевые черты стиля контемпорари легли в основу дизайна этой квартиры. Интерьер получился не только современным и удобным, но и по-настоящему эстетичным.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.