Интерьер однокомнатной квартиры выполнен в стиле современная классика. Сдержанная цветовая гамма, красивая отделка и элементы декора делают облик помещения гармоничным и изысканным. Пространство комнаты поделено на три функциональные зоны: гостиная, спальня и мини-кабинет. Рациональное использование площади позволило максимально выигрышно совместить все в рамках одного помещения.
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