Дизайн-проект однокомнатной квартиры разработан в стиле модернизм и полностью соответствует его основным принципам - многофункциональности и комфорту.
Геометрия небольшого пространства четко разграничена. Комната совмещает в себе сразу несколько функциональных зон - гостиной, кухни-столовой и небольшого кабинета. Благодаря правильному разделению каждая из этих зон выглядит приватно и несет свою функциональную нагрузку. Для уютной спальни выделено отдельное помещение. Тон в квартире задают белый и различные оттенки бежевого цвета.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.