Дизайн-проект этой однокомнатной квартиры полностью соответствует концепции модернизма. Сложные архитектурные формы, обилие разнообразных текстур, современные элементы декора - в данном интерьере все смотрится необычайно гармонично и целостно. Несмотря на небольшую площадь в квартире удалось разместить все самое необходимое: здесь есть и уютная гостиная, и небольшая, но комфортная спальня, и рабочее место у панорамного окна, и полноценная кухня со встроенной техникой.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.