Стиль "Американская классика" многие оценят по достоинству. Он такой же неоднозначный и многообразный, как и сама Америка. Этот стиль создавался в течение нескольких столетий представителями различных культур, в разных климатических поясах и разными по достатку и образованию людьми. Интерьер очень продуман, демократичен и удобен.
Дизайн-проект необходим так как:
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