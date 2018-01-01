Проект небольшой однокомнатной квартиры получился очень цельным и гармоничным. Сдержанная цветовая гамма с использованием серого, белого и пудрово-розового цвета придает пространству изысканный вид. Каждое помещение в квартире не только красиво, но и функционально. Здесь и уютная спальня с большой кроватью и всем необходимым для отдыха, и эргономичная кухня с удобным мебельным гарнитуром.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.