Эта красивая квартира - классика скандинавского стиля. Здесь все достаточно просто, лаконично и необычайно функционально. В отделке преобладают традиционные для скандинавской эстетики белый и серый цвета, разбавленные более яркими оттенками. Наличие натуральных материалов в оформлении интерьера формирует в нем особую атмосферу тепла и уюта, свойственную скандинавскому стилю.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.