Дизайн-проект четырехкомнатной квартиры выполнен в сканди-стилистике. Тон в помещении задает белый цвет. Он визуально увеличивает пространство и является отличной базой для более ярких оттенков. В спальне вместо дверей установлена стеклянная перегородка с металлическим каркасом. Идентичный вариант представлен и в кухне. Использование стекла в интерьере достаточно популярный способ разделить пространство, не перегружая его. Мебель, подобранная для проекта, лаконична и идеально подходит скандинавскому стилю.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.