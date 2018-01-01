Модернизм – стиль, идущий в ногу со временем. Он совмещает в себе изящество и комфорт. Это смелые эксперименты с цветом и формой, игра с пространством и одновременно - функционализм и удобство. Это направление создает необыкновенную атмосферу в помещении, которая переносит человека в удивительный мир волшебной идиллии. Дизайн-проект этой небольшой квартиры-студии отличается практичностью. Грамотное зонирование пространства, светлая цветовая гамма с насыщенными акцентами, удобная эргономичная мебель - все это работает на поддержание выбранной стилистической концепции.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.