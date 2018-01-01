Для минималистичного интерьера характерны сдержанность, умеренная строгость и функционализм. Так концепция минимализма подразумевает использование функциональных предметов, простые лаконичные формы и и как правило сочетание двух или нескольких базовых цветов. Для создания интерьеров в стиле минимализм широко используются простые, но качественные материалы. Интерьер этой двухкомнатной квартиры получился очень стильным и функциональным. Светлая цветовая гамма визуально расширяет пространство, а грамотное зонирование делает интерьер удобным и красивым.
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