Проект этой однокомнатной квартиры получился очень стильным и органичным. Благодаря грамотному зонированию дизайнерам удалось разместить на небольшой площади и кухню, гостиную и полноценную спальню, получив тем самым достаточно функциональное пространство. Сдержанные оттенки серого и белого цветов с яркими акцентами делают интерьер выразительным, а сочетание различных фактур и материалов придает помещению необычайно интересный и эстетически привлекательный вид.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.