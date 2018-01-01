Дизайн-проект этой квартиры выполнен в стиле модернизм. На небольшой площади удалось разместить функциональную кухню, гостиную и даже маленький кабинет. В кухонном пространстве все компактно и удобно.Помещение выполнено в черно-белой гамме и сочетает в себе черты минимализма и лофтовой стилистики. В гостиной есть все для полноценного отдыха - она является своеобразной лаунж-зоной с большим диваном, телевизором и камином. Рабочее пространство отделено открытым шкафом, который пропускает свет, исходящий от окна.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.