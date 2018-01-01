Дизайн-проект квартиры выполнен в современной сканди-стилистике. В качестве основного тона отделки выбрали типичный для этого направления белый цвет. Он визуально расширяет пространство и делает интерьер более просторным и светлым. Обеденную зону выделили при помощи цветочных обоев, а зону спальни отделили от кухни при помощи шкафа открытого типа. Функциональный кухонный гарнитур идеально вписан в пространство и полностью соответствует выбранной стилистике.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.