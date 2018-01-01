Проект этой небольшой квартиры-студии выполнен в скандинавском стиле. Сдержанный лаконичный дизайн создает в помещении расслабляющую атмосферу и располагает к отдыху. В интерьере преобладают характерные для скандинавской стилистики цвета: серый, белый и цвет натурального дерева. Такая спокойная гамма привносит в интерьер нотки гармонии и спокойствия. В отделке и оформлении дизайнеры отдали предпочтение качественным и эстетически привлекательным материалам, что придало квартире теплый и уютный облик.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.