Стиль неоклассика - идеальный вариант для людей, предпочитающих компромисс между традиционным классическим интерьером и современными дизайнерскими решениями. В данном проекте дизайнерам на все сто процентов удалось соблюсти баланс между классическим декором и современным дизайном. Гармония и уют, которые являются характерными чертами данного стиля, изысканность и неповторимый сдержанный стиль делают этот интерьер столь привлекательным и комфортным.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.