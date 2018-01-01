Стиль лофт в интерьере привлекает своей универсальностью и отлично подходит для помещений любого размера. Дизайн-проект этой квартиры – яркий пример индустриального стиля. Планировка, текстуры, отделочные материалы - здесь все идеально соответствует духу лофта. В интерьере преобладают характерные для лофтовой стилистики цвета, такие как серый, терракотовый, черный. Каждое помещение в квартире функционально и четко соответствует выбранной концепции.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.