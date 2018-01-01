Стиль контемпорари отлично подходит для городских квартир любого размера, так как он весьма удобен и многофункционален. Современный дизайн этой квартиры полностью отвечает данной стилистике. При помощи эргономичного шкафа комната разделена на две функциональные зоны - гостиной и спальни. Контрастные цвета, использованные в интерьере, придают пространству стильный и современный вид. Особое внимание в квартире уделено освещению, разнообразные светильники делают помещение уютным и атмосферным.
Дизайн-проект необходим так как:
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