Интерьер этой квартиры отражает суть стиля контемпорари: элегантные формы, продуманная функциональность, сбалансированная цветовая палитра и богатство фактур. Пространство наполнено светом и воздухом, а каждая деталь работает на комфорт. Результат — современное, утонченное и по-настоящему удобное для жизни пространство.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.