Проект этой однокомнатной квартиры с нестандартной планировкой дизайнеры выполнили в стиле модернизм. Интерьер получился достаточно неординарным и интересным. Единое пространство было разделено, в результате чего появилась отдельная комната, отведенная под спальню. В кухне вместо массивного стола установили удобную барную стойку, а в гостиной разместили небольшую лаунж-зону. Пространство решено в пастельных тонах с яркими акцентами.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.