Проект этой трехкомнатной квартиры, выполненный в стиле контемпорари, получился очень гармоничным. Цветовая гамма гостиной, основанная на сочетании контрастных оттенков, визуально делит пространство на функциональные зоны. Спальня выглядят достаточно минималистично. Здесь нет ничего лишнего и каждый предмет не только функционален, но и эстетически привлекателен. Светлые цвета зрительно расширяют границы помещения, наполняя его воздухом и светом. Детская комната оборудована всем самым необходимым для пребывания детей. Здесь и удобные кровати, и рабочая зона, и место для отдыха.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.