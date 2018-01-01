Проект этой трехкомнатной квартиры выполнен в стиле контемпорари. В цветовом отношении дизайнер решила использовать контрастную палитру, в результате чего в интерьере гармонично сочетаются насыщенный синий и бежевый, глубокий серый и белый. Текстуры, использованные в пространстве привлекают своим разнообразием. Здесь нашли свое место теплые материалы под дерево и отделка, напоминающая брутальный бетон. Глянцевая мебель и изящные светильники придают пространству элегантный и нарядный вид.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.