Дизайн-проект этой квартиры выполнен в современном стиле модернизм. На небольшой площади удалось разместить функциональную кухню, удобную гостиную и зону отдыха. Последнюю отделили от общего помещения стеклянными перегородками. Такой прием позволил сделать спальню более приватной, не утяжелив при этом пространство. В кухне все минималистично и функционально. Обеденный стол вынесли в гостиную зону, освободив таким образом пространство для приготовления пищи. В цветовом решении остановились на светлой гамме, которая визуально расширила пространство.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.