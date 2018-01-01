Простота, функциональность и сдержанность — эти три слова лучше всего описывают стиль контемпорари в интерьере. Основная задача данного стиля — создание уютной атмосферы и грамотное использование жилого пространства.
Интерьеры этого стиля отличаются строгостью, аккуратностью, не отталкивая при этом ни любителей классического стиля, ни приверженцев использования высоких технологий в интерьере.
Дизайн-проект необходим так как:
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