Дизайн-проект квартиры выполнен в современной сканди-стилистике. В качестве основных тонов выбраны типичные для этого направления белый, серый и коричневый. Благодаря белому цвету пространство выглядит более просторным и светлым. В качестве отделочных материалов использовали кладку под кирпич и деревянные панели. Это придало интерьеру особый шарм и модный вид. Особое место в проекте уделено освещению. Дизайнеры решили сочетать несколько вариантов светильников. Помимо основных люстр в помещении установили точечную подсветку.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.