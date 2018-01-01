Интерьер этого двухэтажного частного дома выдержан в стиле лофт. Грубые поверхности под кирпич, бетон и камень, современные индустриальные светильники, трековые системы, а также металлические элементы декора придают помещению брутальный дух индустриального пространства. В интерьере преобладают характерные для лофтовой стилистики цвета, такие как серый, черный, графитовый, терракотовый. Для проекта дизайнеры подобрали минималистичный декор, удачно подчеркнувший выбранную концепцию жилого пространства.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.