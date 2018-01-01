Проект этой двухкомнатной квартиры выполнен в стиле эклектика. Дизайнеры удачно объединили в одном интерьере черты, характерные для разных стилистических направлений. Здесь в рамках одного пространства гармонично сосуществуют модернизм и современная классика, стиль контемпорари и всеми любимый сканди. Благодаря такому яркому миксу интерьер выглядит очень интересно и современно. В отделке дизайнеры отдали предпочтение светлым нейтральным цветам. Так в гостиной и спальне мы видим различные оттенки бежевого, серого и древесного. Кухня отличается функционализмом: зона хранения сделана в нижних и в вертикальных шкафах.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.