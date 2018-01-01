Проект этой четырехкомнатной квартиры нестандартной планировки выполнен в стиле эклектика. Дизайнер удачно объединил в одном пространстве черты, характерные для разных стилистических направлений. Здесь нашли свое отражение модернизм и лофт, фьюж и скандинавский стиль. Собранные вместе, они создали в пространстве атмосферу гармонии и уюта. Цветовая гамма, построенная на контрастах, архитектурные приемы и дизайнерские находки придали помещению необычайно интересный и ультрасовременный вид.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.