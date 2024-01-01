Дизайн-проект четырехкомнатной квартиры 92.69 м² Стиль Эклектика для жк "экспоград-3"

В стилистическом отношении интерьер этой четырехкомнатной квартиры достаточно эклектичен. Здесь четко наблюдается смешение разных стилей, которые в конечном счете формируют настроение и характер пространства. В оформлении преобладают сдержанные тона, такие как коричневый, бежевый, оливковый и др. Они служат идеальным фоном для стильного декора.
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