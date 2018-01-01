Стиль контемпорари отлично подходит для городских квартир, так как он очень удобен и многофункционален. Современный дизайн этой квартиры полностью отвечает данной стилистике. Светлые тона, использованные в качестве основного тона, визуально расширяют пространство, создавая в нем ощущение еще большей глубины и простора. Яркие цветовые акценты и обилие разных текстур придают квартире неповторимый внешний вид, а функциональная мебель идеально вписывается в общую концепцию интерьера.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.