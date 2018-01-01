Целостность и комфорт, ясность и логичность планировки, очевидная функциональность и доступность предметов интерьера - вот основные характеристики стиля контмпорари, которые легли в основу дизайн-проекта этой квартиры.
Интерьер выполнен в светлой цветовой гамме. Здесь тон задают различные оттенки белого и серого цветов. Все отделочные материалы отличаются высоким качеством и эстетичностью.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.