Целостность и комфорт, ясность и логичность планировки, очевидная функциональность и доступность предметов интерьера - вот основные характеристики стиля контмпорари, которые легли в основу дизайн-проекта этой квартиры.

Интерьер выполнен в светлой цветовой гамме. Здесь тон задают различные оттенки белого и серого цветов. Все отделочные материалы отличаются высоким качеством и эстетичностью.