Дизайн этой двухкомнатной квартиры нестандартной планировки выдержан в стиле минимализм. В интерьере использованы светлые тона с сочными яркими акцентами. Такой дизайнерский прием делает пространство интересным и самобытным. Благодаря четким архитектурным формам и лаконичному дизайну помещения выглядят просторно и современно.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.