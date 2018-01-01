Элегантная, функциональная, изящная и комфортная Американская классика легла в основу оформления этого красивого интерьера. Изысканная гамма, построенная на сочетании бежевого, золотистого, нежно-бирюзового и лилового цветов создает в помещении атмосферу легкости и свободы. Разнообразие архитектурных форм и отделочных материалов придают интерьеру неповторимый шарм и подчеркивают его респектабельность. А сложный световой сценарий акцентирует на утонченности и создает в помещении особый уют.
Дизайн-проект необходим так как:
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