Стиль контемпорари является воплощением современности. Он удобен и прост в исполнении. Разрабатывая проект этой квартиры, дизайнер руководствовался основными принципами стилистики, основанными на здравом смысле и удобстве. Простая геометрия помещения позволила идеально вписать мебель, оставив при этом максимальное количество свободного пространства. В цветовом отношении интерьер получился сдержанным и изысканным. Так как контемпорари не предполагает сочетания ярких красок и пестрых узоров, здесь все очень гармонично и необременительно.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.