Дизайн-проект этой двухкомнатной квартиры выполнен в Скандинавском стиле. Здесь все достаточно лаконично и изысканно. В интерьере преобладают характерные для скандинавской стилистики цвета, такие как серый, белый и темный древесный. Пространство очень функционально - в рамках одного помещения удалось совместить три зоны - кухни, гостиной и место для работы. Часть спальни использовали под гардеробную, отделив ее раздвижными стеклянными перегородками.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.