В переводе с английского, «фьюжн» (fusion) означает слияние различных направлений и стилей в одном дизайне. Фьюжн позволяет комбинировать самые разные по стилю элементы, создавая между ними гармонию. Ключевой принцип данного направления — полная свобода в выборе материалов и цветовой гаммы. В таком интерьере спокойные цвета уступают место ярким и дерзким оттенкам, задача которых заключается в том, чтобы сделать пространство более "живым" и эффектным. Помещение в стиле фьюжн всегда наполнено светом. Здесь приветствуются как точечные светильники, так и модели для локального освещения.
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